مغرد يطلب من ملك البحرين حمايته من جهاز الأمن الوطني
2017-08-03 - 6:27 م
مرآة البحرين: وجّه مغرد بحريني رسالة مصورة لملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة طلب فيها حمايتها من جهاز الأمن الوطني، مشيرا إلى أن ضباط في الجهاز هددوه بالاغتصاب وتعرضوا للطائفة الشيعية بالازدراء.
يوسف الجمري الناشط الإلكتروني قال إن الجهاز استدعاه للتحقيق يومي الثلاثاء والأربعاء وإنه تعرض خلال التحقيق للتهديد بالقتل والاعتداء الجنسي، كما تم إجباره على شتم والده المتوفى.
الجمري ذكر عبر حسابه على تويتر أن المحققين أهانوا المذهب الشيعي الذي ينتمي له وقاموا بشتم المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني.
وأضاف مخاطبا الملك "حياتي في خطر وكلي أمل في إصدار أوامركم في فتح تحقيق عاجل لضمان سلامتي وسلامة جميع أفراد أسرتي ووالدتي".
وكان جهاز الأمن الوطني قد استدعى العديد من النشطاء وأرغمهم تحت الضغط والتعذيب على ترك نشاطاتهم الحقوقية والإعلامية.
ووجه الجهاز اتهامات بالإرهاب إلى الناشطة ابتسام الصائغ بسبب حديثها عما تعرضت له داخل غرف التحقيق في المجمّع الأمني بالمحرق.
نداء لعاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاصدار أوامره السامية في فتح تحقيق لضمان سلامتي وإيقاف تجاوزات أفراد في جهاز الأمن الوطني . pic.twitter.com/BVTPQxJdIo— يوسف الجمري (@YusufAlJamri) August 3, 2017
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