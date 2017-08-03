الفنان القطري أحمد بن مجد المعاضيد يقف قرب رسمه الذي يمثل أمير قطر تميم بن حمد ال ثاني في معرض للوحاته في الدوحة في 28 يوليو 2017 (أ ف ب)

2017-08-03 - 7:24 م

مرآة البحرين (أ ف ب): حول رسم لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني انتشر مع بداية الأزمة الدبلوماسية بين الإمارة الصغيرة ودول عربية، صاحبه من رسام ومنفذ اعلانات مغمور، الى نجم في عاصمة الدولة الغنية.

في شوارع الدوحة، في وزاراتها ومؤسساتها الرسمية، على قمصان يرتديها القطريون، ينتشر رسم لأمير قطر مرفقا بعبارة "تميم المجد". وقد حصل هذا الرسم، وبسرعة قياسية، على شهرة واسعة جعلته رمزا لتصدي قطر لمحاولات عزلها.

ويقول منفذ الرسم أحمد المعاضيد لوكالة فرانس برس "شعوري لا يوصف عندما أرى الرسم في كل مكان وانا ممتن وسعيد"، مضيفا "هذا توفيق من الله".

ويتابع "تشرفت برسم سمو الامير وبأن اصبح الرسم أيقونة تستخدم في هذه الازمة".

وقطعت المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو، واتخذت اجراءات عقابية بحقها بينها اغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها والطلب من القطريين مغادرة اراضيها بعد اتهامها بدعم الارهاب، الأمر الذي تنفيه الدوحة.

وتسعى قطر في إطار التصدي لمحاولة عزلها، الى الظهور بصورة الدولة القوية التي تستطيع مقاومة جاراتها والتأقلم مع الاجراءات العقابية المتخذة بحقها.

ومع بداية الازمة، نشر المعاضيد رسما جانبيا بالاسود والابيض لوجه الامير على حسابيه في تطبيقي تويتر وانستغرام مرفقا بعبارة "تميم المجد"، وسرعان ما تم تناقله بشكل واسع في الامارة الصغيرة.

قلادة ذهب والماس

لكن قيام الشيخ جوعان بن حمد، شقيق الامير، باعادة نشر الرسم على حسابه على "تويتر" حيث يبلغ عدد متابعيه أكثر من 550 الفا، ضاعف شهرة الرسم وحوله الى رمز للكباش السياسي بين قطر والدول المقاطعة لها.

ويقول المعاضيد، الشاب الذي يعمل منذ العام 2009 في مجال تصميم الاعلانات والرسم، ان عمله حتى بداية الازمة "كان له صدى بسيط، لكن هذه الصورة جعلتني معروفا اكثر في قطر وخارج قطر".

وللمرة الاولى، عرضت في نهاية حزيران/يونيو أعمال للمعاضيد في أحد أروقة متحف قطر ثم في أحد فنادقها الفخمة، وبينها رسوم لافراد من العائلة الحاكمة وكذلك للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، حليف الدوحة.

ويوضح الفنان الشاب ان إلهامه "يأتي من الثقافة التي أنا فيها والاشارات المحببة لي بالاضافة الى المواضيع التي أدمج بينها مثل الطيور والحيوانات والخيل والجمل (...) بالاضافة الى شخصيات معينة مثل سمو الأمير".

ويشير أيضا الى ان خطابات الامير الذي استقبله أخيرا، ألهمته، كونها تناولت "الثبات والتنمية".

وبعيد انتشار الرسم، سعت شركات الى التعاون مع الفنان لتسويق مشاريعها. وهو حاليا في صدد التعاون مع شركة مجوهرات لتصميم وصنع قلادة خاصة برسم "تميم المجد" مصنوعة من الذهب والالماس.

ووضعت شهرة الرسم صاحبه تحت الأضواء، لكنها زادت أيضا عليه الضغوط.

ويقول "صار الناس يعرفونني أكثر ويتوقعون مني أمورا أخرى. هذا بالنسبة إلي أمر فيه مسؤولية وان شاء الله اطرح دائما المواضيع التي نخدم فيها هذا الوطن، وان شاء الله نكون عند حسن الظن".