2017-08-04 - 1:48 م

مرآة البحرين: استقبل وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة أمس الخميس (3 أغسطس/آب 2017)، رئيس محكمة التمييز الجديد عبدالله بن حسن البوعينين، وذلك بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه في منصبه الجديد.

وقد رحب الوزير برئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، معربا له عن خالص التهنئة بالثقة الملكية ومنوها إلى أهمية "الهيئات القضائية المستقلة" في تحقيق الرقابة على تطبيق القواعد القانونية.