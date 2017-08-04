مدير الموارد البشرية في الخدمة المدنية: يُمنع على الموظف الحكومي نشر مسماه الوظيفي على وسائل التواصل

2017-08-04 - 1:52 م

مرآة البحرين: قال مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء بديوان الخدمة المدنية عادل حجي إبراهيم محمد أن الحسابات الشخصية للموظفين على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل أصحابها فقط، ويحظر على الموظف نشر المنصب أو المسمى الوظيفي وبيانات الاتصال الرسمية الخاصة به في العمل.

وشدّد على الموظف عدم إفشاء المعلومات الرسمية والوثائق والمستندات التي حصل أو اطلع عليها أثناء قيامه بوظيفته سواء كان ذلك كتابيًا أو شفويًا أو الكترونيًا، وصدر بشأن سريتها تعليمات أو قرارات أو تشريعات خاصة، حتى بعد انتهاء مدة خدمته، إلا إذا حصل على موافقة خطية من السلطة المختصة بذلك.

وأشار إلى أنه يجوز للموظف الإبلاغ عن المخالفات التي يرتكبها مرؤوسوه أو رؤساؤه في العمل شريطة ألا يتخذ من الإبلاغ أو الشكوى ذريعة للتطاول عليهم.