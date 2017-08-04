وزير الداخلية يرفع سعر ساعة تدريب السياقة إلى 6 دنانير

2017-08-04 - 1:56 م

مرآة البحرين: أصدر وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة قراراً قضى بموجبه برفع ساعة تدريب قيادة السيارات من 5 دنانير إلى 6 دنانير، فيما اعتبر رئيس جمعية البحرين لمدربي السياقة إبراهيم العصفور القرار بـ "الحكيم والمناسب".

وأوضح بأن قرار وزير الداخلية سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وذلك نقلاً عن مسؤولين في الادارة العامة للمرور.

وكان وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة قد أصدر قرار رقم (114) لسنة 2017 وبتعديل القرار رقم (4) لسنة 1983، بتحديد أجور سيارات الأجرة (التاكسي) وأجور تعليم قيادة المركبات.

وينص القرار في المادة الأولى بأنه يستبدل بنص المادة (2) من القرار رقم (1) لسنة 1983م بتحديد أجور سيارات الاجرة (التاكسي) وأجور تعليم قيادة المركبات، ونصت المادة -2- بأنه تحدد أجور تعليم قيادة المركبات عن كل ساعة بمبلغ 6 دنانير لسيارات النقل بأنواعها والسيارات ذات الاستعمال الخاص، و7 دنانير لما عداها من السيارات الأخرى.