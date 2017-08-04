بحرين دكتور تسرد فضائع غرف التعذيب في الأمن الوطني: لن يستطيع حتى الملك إنقاذكم من قبضتنا

2017-08-04 - 2:14 م

مرآة البحرين: قالت الناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي بحرين دكتور أن جهاز الأمن الوطني عذب مؤخراً 5 مواطنين بشكل وحشي، حيث طلب منهم ترك العمل الإعلامي والحقوقي نهائياً.

وأضافت في سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، أن جهاز الأمن الوطني "مارس التعرية والضرب في الأماكن الحساسة والصعق بالكهرباء وطلبوا منهم سب أمهاتهم وآبائهم بكلمات قذرة".

وتابعت "طلبوا في مبنى المحرق (جهاز الأمن الوطني) من أحدهم سب الإمام الحسين سبط رسول الله وعندما رفض ركلوه على أعضاءه التناسلية حتى سقط على الأرض، وقال خليفة المعاودة لأحد الذين تم استدعائهم «الداخلية لا تعني شيئا لنا ولا التظلمات»، كما قال «نحن ثاني أكبر سلطة بعد ملك البلاد وفي حال إخبارك أحد بما يجري لك في مبنى الأمن الوطني لن يستطيع أحد حمايتك حتى الملك نفسه».

وأكملت "قبل خروج أحد الذين تم استدعائهم جاء رجل يسمي نفسه أبو علي، نحيف، لونه مائل للبياض وأنفه طويل نسبيا وعرض على الذين تم استدعائهم التعاون معه"، فيما أحد الذين تعرضوا للضرب والتعذيب الشديد تلقى نصيحة من أحد أفراد الأمن الوطني قبل خروجه "بإدخال النواب الشيعة في البرلمان للتوسط له والتواجد في مجالسهم، كما أكد له أن تواجده في مجالس النواب سيكون شفيعا له ولن يتكرر استدعائه لجهاز الأمن الوطني ثانية".

وختمت بحرين دكتور تغريداتها بنشر إحدى الحوادث قائلة "قال أحد المعذبين لأحد الذين تم استدعائهم: خل المهدي ال..... مالكم يخلصك يا رافضي، إذا المهدي موجود ليش ما يفرج عنكم يا مجوس، كما قال بأنهم سيطهرون البحرين من الشيعة جميعهم".