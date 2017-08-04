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المغرد يوسف الجمري: أنتظر استدعاءً رسمياً أو القبض علي من منزلي
2017-08-04 - 2:32 م
مرآة البحرين: نفى المغرد البحريني يوسف الجمري اعتقاله على يد قوات أمنية، وذلك رداً على ما أثير في بعض وسائل التواصل الاجتماعي فجر الجمعة 4 أغسطس/آب 2017.
وأكد الجمري أنه لن يتوجه إلى أي جهة بناءً على اتصالات هاتفية، وأنه ينتظر استدعاء رسميا أو القبض عليه من منزله.
وكان الجمري نشر عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر ما تعرض له من تعذيب ومعاملة حاطة بالكرامة داخل مبنى جهاز الأمن الوطني، مشيراً إلى تهديده بالاغتصاب، كما ناشد ملك البلاد التدخل لحمايته وحماية عائلته من تهديدات الأمن الوطني.
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