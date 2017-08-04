رويترز: مقتل سعودي أثناء محاولته مساعدة مواطنين على الخروج من العوامية

2017-08-04 - 6:28 م

مرآة البحرين (رويترز): ذكر موقع إخباري سعودي وسكان يوم الخميس أن سعوديا قُتل بالرصاص أثناء محاولته المساعدة في إجلاء سكان من بلدة العوامية شرق المملكة حيث أدت اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين شيعة إلى نزوح الآلاف.

وتحاول قوات الأمن السعودية منذ شهرين ونصف القضاء على مسلحين نفذوا هجمات على الشرطة في العوامية وهي بلدة شيعية صغيرة يقطنها نحو 30 ألف نسمة وكانت بؤرة احتجاجات من جانب الأقلية الشيعة في المملكة.

وتصاعدت حدة الاشتباكات منذ الأسبوع الماضي عندما دخلت قوات خاصة البلدة حيث بدأت السلطات في مايو أيار حملة لهدم حي المسورة القديم لمنع المسلحين من استخدام أزقته الضيقة في الهروب من الاعتقال.

وذكر موقع سبق الإخباري ونشطاء روايتين مختلفتين عن كيفية مقتل الرجل يوم الأربعاء.

وقال الموقع إن مسلحين فتحوا النار على حافلة تابعة لجمعية خيرية محلية كانت تجلي أشخاصا من العوامية مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.

لكن نشطاء محليين قالوا إن الرجل واسمه محمد الرحيماني قُتل برصاص قوات الأمن عندما كان يساعد مواطنين على مغادرة البلدة. ونشروا صورة لرجل في منتصف العمر وصورة لآخر على فراش مستشفى وقالوا إنه أصيب في الحادث.

ولم تذكر السلطات معلومات تذكر عن الموقف في العوامية. ونشر سكان ونشطاء محليون صورا ولقطات مصورة تشير إلى أن البلدة تحولت إلى ساحة حرب حيث ظهرت المباني وعليها آثار القذائف والرصاص مع تناثر الحطام في الشوارع.

ويقدر سكان أن ما يصل إلى 20 ألف شخص فروا لبلدات وقرى أكثر أمنا قرب المنطقة. ويقول سكان إن ما يصل إلى 12 شخصا قتلوا على مدى الأسبوع المنصرم بينهم ثلاثة من رجال الشرطة وتسعة مدنيين.

وشهدت المنطقة، وهي جزء من محافظة القطيف المنتجة للنفط التي يعيش فيها كثير من الأقلية الشيعية، اضطرابات وهجمات مسلحة بين الحين والآخر ينفذها مسلحون على قوات الأمن منذ احتجاجات الربيع العربي في 2011. ويشكو سكان من تعرضهم لمعاملة ظالمة من جانب الحكومة وهو اتهام تنفيه الرياض.