مقتل تسعة من أسرة واحدة في غارة جوية سعودية باليمن

2017-08-04 - 6:36 م

مرآة البحرين (رويترز): قال مسؤول محلي في اليمن إن ثلاث نساء وستة أطفال من أسرة واحدة قتلوا في غارة جوية للتحالف بقيادة السعودية على منزلهم في شمال البلاد يوم الجمعة.

وقال الدكتور عبد الإله العزي مدير مكتب الصحة في صعدة إن الهجوم وقع عند الفجر على منزل أسرة طه الظرافي في منطقة محضة على المشارف الجنوبية الغربية لمدينة صعدة وأسفر أيضا عن إصابة ثلاثة.

وأضاف "نحن نوثق جرائم العدو ولن ننساها وسيحاكم مقترفو هذه الجرائم وسيحاكم كل المجرمين على ما اقترفوه في القريب العاجل".

ولم يرد متحدث باسم التحالف على طلب للحصول على تعقيب.

ولم يتضح إذا كان منزل الأسرة قد تعرض للقصف بطريق الخطأ لكن التحالف يقول إنه لا يستهدف مدنيين.

وقال قريب للأسرة طلب عدم نشر اسمه إن الهجوم وقع قبل الفجر وأفراد الأسرة نيام. وأضاف أن الجثث نقلت إلى المشرحة بينما يواصل عمال الإغاثة البحث عن امرأة مفقودة تحت أنقاض المنزل.

وأظهرت لقطات لموقع الهجوم المنزل وقد دمر بالكامل. وخشي سكان هرعوا للمنزل من البدء في أعمال الإنقاذ بسبب طائرة كانت تحوم فوقهم.

وتعرضت صعدة وهي معقل لجماعة أنصار الله المتحالفة مع إيران مرارا لضربات جوية منذ أن تدخل التحالف في الحرب الأهلية في مارس آذار 2015.

وقتل 25 يمنيا على الأقل في يونيو/حزيران حينما قصفت طائرة للتحالف سوقا في محافظة صعدة.

وحصدت الحرب في اليمن أرواح أكثر من عشرة آلاف شخص وشردت ما يزيد عن ثلاثة ملايين ودمرت معظم البنية التحتية في البلد الفقير.

ويقول برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن نحو نصف محافظات اليمن وعددها 22 على شفا المجاعة.