أهالي البلاد القديم يشكون إهمال منطقتهم: مساجد آيلة للسقوط وضغط كبير على المدارس ولا مواقف للمركز الصحي

2017-08-05 - 3:13 م

مرآة البحرين: شكا أهالي البلاد القديم من وجود مساجد آيلة للسقوط، كما طالبوا بتوفير مشروع إسكاني يضم الطلبات الكثيرة لهم، داعين المسؤولين إلى الاهتمام بمنطقتهم وتوفير الخدمات الأساسية لها.

وقال الأهالي أن هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى تدخل سريع، أبرزها احتياجاتهم في تقليل زحمة المركز الصحي وتوفير مواقف له، بالإضافة إلى تعديل بعض الشوارع لإنهاء طوابير السيارات في مداخل ومخارج القرية.

وأشار الأهالي إلى وجود مساجد آيلة للسقوط تحتاج إلى إعادة بناء سريع، كما طالبوا بالاستجابة إلى مطالب الأهالي بتوفير مشروع إسكاني يضم الطلبات الكثيرة لأهالي البلاد القديم. وأكدوا وجود ضغط كبير على المؤسسات التعليمية داعين إلى أهمية بناء مدارس جديدة تستوعب طلبة الثانوية على الأقل.