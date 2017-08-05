منتدى البحرين: السلطات الأمنية مستمرة في فرض الإقامة الجبرية على زعيم الطائفة الشيعية منذ أكثر من 70 يوما

2017-08-05 - 3:23 م

مرآة البحرين: قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنّ السلطات الأمنية لازالت تفرض الإقامة الجبرية بحق زعيم الطائفة الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم في منطقة الدراز، حيث مضى على هذه المضايقات الأمنية مايزيد على 70 يوما.

وأضاف المنتدى في بيان له (السبت 5 أغسطس/آب 2017) أنه "ومع استمرار الإجراءات الأمنية المشددة بجوار منزل آية الله قاسم التي تعيق المتابعة الصحية له من قبل أطبائه الخاصين وكذلك مضايقة أفراد أسرته الراغبين بزيارته عبر توقيفهم لفترات مطولة وإخضاعهم لإجراءات مشددة، إضافة إلى ذلك تم تسجيل عدة انتهاكات لحرية التنقل في الدراز، فضلا عن استمرار الملاحقات القضائية لعدد من المواطنين على خلفية مشاركتهم في التجمع السلمي بالدراز قبل فضه بالقوة المفرطة واعتقال المئات الذين لازالت ظروف الاعتقال والمحاكمة لبعضهم يلفها الغموض بسبب عدم تمكينهم من الالتقاء بمحاميهم أو ذويهم".

واختتم المنتدى بالقول إن "هذه الإجراءات التي تفرضها السلطات الأمنية على القاطنين بمنطقة الدراز تزامنت مع تغطيات إعلامية تحريضية، وإنكار السلطة للمعلومات الواردة حول الانتهاكات المتعددة بما فيها التسبب بتعطيل إقامة أكبر صلاة جمعة للطائفة الشيعية في البحرين"، مؤكدا على أنّ البحرين تشهد تراجعا كبيرا للأمن العقائدي والديني وبأنّ الحقوق والحريات الأساسية تعرضت لضربات قاسية ضمن سياق أمني يراد منه اخراس المجتمع المدني.