رئيس الوطنية للحقوق: توصيات مجلس حقوق الإنسان غير ملزمة وسترد الحكومة عليها في سبتمبر

2017-08-05 - 3:29 م

مرآة البحرين: قال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سعيد الفيحاني أن الـ 176 توصية التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الاستعراض الدوري الشامل لملف البحرين الحقوقي، هي توصيات غير ملزمة، ولا تعتبر إدانة للبحرين.

وفي تصريح لصحيفة الأيام المحلية قال الفيحاني أن المؤسسة (الحكومية) ستشارك في اجتماع مجلس حقوق الإنسان خلال الشهر المقبل، حيث من المفترض أن ترد البحرين على 176 توصية صدرت في المراجعة الدورية الشاملة.

وأضاف "هذه التوصيات ليست ملزمة"، نافيا أن تكون إدانة، موضحاً أن "كل الدول تقوم بعمل توصيات حتى الدول الصديقة، وذلك كنوع من التعاون بين الدول بعضها بعضا"، مبيناً أن أبرز هذه التوصيات هي "زيارات المقررين الخاصين، وأمور تتعلق ببعض القوانين، وحول عقوبة الإعدام وغيرها وهي مشابهة بشكل كبير لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل السابق".