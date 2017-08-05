البنتاغون: قوات أميركية خاصة لمواجهة القاعدة في اليمن

2017-08-05 - 3:51 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أعلن البنتاغون الجمعة أن قوات خاصة أميركية تساعد الإماراتيين والقوات المحلية في عملياتهم ضد تنظيم القاعدة في اليمن.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الكابتن جيف ديفيس أن الهدف من هذه العمليات التي تجري بشكل رئيسي في محافظة شبوه، حيث ينشط تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" بشكل خاص، هو "تدمير "قدرة القاعدة على شن عمليات إرهابية.

وتعتبر الولايات المتحدة هذا الفرع الأكثر خطرا بين شبكات القاعدة.

وقد تضاعفت غارات الطائرات بدون طيار منذ أشهر بدعم من العمليات الميدانية بعد وصول الرئيس دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير إلى البيت الابيض.

وأضاف ديفيس "مساعداتنا في المكان استمرار لما نقوم به منذ كانون الثاني/يناير".

وأكد أن "هذا يتضمن عددا قليلا جدا من القوات الاميركية على الأرض وهم هناك خصوصا من أجل المساعدة في تدفق المعلومات".

ويأتي هذا التصريح غداة إعلان الإمارات إطلاق عملية "واسعة النطاق".

وأوضحت سفارة الامارات في واشنطن لفرانس برس أن "العملية تدعمها قوة تجمع بين الإمارات والولايات المتحدة".

وتابع ديفيس أن الولايات المتحدة شنت أكثر من 80 غارة جوية منذ 28 شباط/فبراير في اليمن.

بعد وقت قصير من توليه منصبه، أمر ترامب بغارة جوية أسفرت عن مقتل أحد عناصر القوات الخاصة ومواطنين يمنيين في محافظة البيضاء.