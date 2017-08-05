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المغرد يوسف الجمري يتوجه إلى مكتب المفتش العام لتقديم شكوى ضد من عذبوه في جهاز الأمن الوطني
2017-08-05 - 4:01 م
مرآة البحرين: قال المغرد يوسف الجمري أنه تلقى اتصالاً (السبت 5 أغسطس/آب 2017) من مكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني، محمد راشد الرميحي، يطلب منه الحضور لتقديم شكوى ضد من قاموا بتعذيبه في جهاز الأمن الوطني.
وأكد الجمري أنه متوجه لمكتب المفتش العام لتقديم الشكوى.
وكان الجمري كشف عن تعرضه للتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة خلال تواجده في مبنى جهاز الأمن الوطني، حيث قام أفراد الجهاز بشتم عائلته والطائفة الشيعية والمرجع الشيعي الأعلى آية الله السيد علي السيستاني، وهددوه بالاغتصاب، كما توعدوه بالمزيد من التعذيب في حال تحدثه لأحد عما جرى له مؤكدين أن لا أحد يستطيع إيقافهم.
ورفض الجمري المثول أمام الجهاز بناء على اتصالات هاتفية لاحقاً، طالباً من ملك البلاد بالتدخل لحمايته وحماية أسرته منهم.
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