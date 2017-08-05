حزب الله اللبناني ينفي الاتهامات بوجود خلايا تابعة له في الكويت

2017-08-05 - 4:11 م

مرآة البحرين (أ ف ب): نفى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الجمعة وجود أي خلايا تابعة له في الكويت، التي قدمت الشهر الماضي احتجاجاً رسمياً إلى السلطات اللبنانية اتهمت فيها الحزب بتدريب 21 شيعياً وتسليحهم.

وقال نصرالله في خطاب نقلته قناة المنار اللبنانية "لم يشكل حزب الله خلايا في الكويت وليس له لا خلايا ولا أفراد ولا تشكيلات" مؤكدا "حرص لبنان الشديد على أحسن العلاقات بين الدولتين والشعبين".

وأضاف "لا نريد أي غبار أو تفصيل يسيء للعلاقة" بين البلدين.

وقدمت الكويت احتجاجا رسميا الشهر الماضي إلى لبنان يتعلق باتهامها حزب الله بتدريب 21 شيعيا أدينوا بتهمة تشكيل "خلية إرهابية" في ما يعرف باسم "خلية العبدلي" في الإمارة ذات الغالبية السنية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن سفير الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي في 22 تموز/يوليو أن مذكرة الاحتجاج تضمنت دعوة "الحكومة اللبنانية لاتخاذ الإجراءات الكفیلة بردع مثل ھذه الممارسات المشینة من قبل حزب الله اللبناني باعتباره مكونا من مكونات الحكومة اللبنانیة".

وتوجه نصرالله للمسؤولين الكويتيين بالقول "ما يقال عن أننا أرسلنا سلاحاً إلى الكويت غير صحيح .. أو أننا اشترينا سلاحاً وأعطيناه لأحد غير صحيح" مؤكداً "أننا لا نريد في الكويت إلا كل الأمن والسلامة وما سيق من اتهامات هي اتهامات سياسية".

وشدد على أننا "حاضرون لنناقش أي التباس عبر القنوات الدبلوماسية أو الرسمية وبعيداً عن أي توظيف كيدي سواء في لبنان أو الكويت" مضيفا "الرهان كبير على حكمة سمو أمير الكويت في معالجة هذا الملف".

وقدم النائب الكويتي السلفي وليد الطبطبائي قبل نحو أسبوعين إلى مجلس الأمة اقتراح قانون لتجريم حزب الله وتصنيفه "تنظيما إرهابيا" يشمل عقوبات بالسجن تصل إلى 20 عاما بحق أنصار الحزب الشيعي اللبناني.

وطردت الكويت الشهر الماضي 15 دبلوماسياً إيرانيا بعد شهر تقريبا من تثبيت محكمة التمييز إدانة عناصر الخلية ذاتها بتهمة "التخابر" مع الجمهورية الإسلامية.