يوسف الجمري: تقدمت بشكوى رسمية لدى المفتش العام وأتمنى إجراء يمنع تغطية العين بالتحقيق

2017-08-06 - 2:12 ص

مرآة البحرين: قال المدون الإلكتروني البحريني يوسف الجمري إنه تقدم بشكوى رسمية لدى المفتش العام في الأمن الوطني محمد الرميحي ضد أفراد في جهاز الأمن الوطني.

وقال في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" (5 أغسطس/ آب 2017) "أتمنى أن ينتهي التحقيق ويكون هناك إجراء يمنع وضع غطاء على العين وعدم قيام المحقق بالتعريف عن نفسه مما يساهم في الإفلات من العقاب".

وأضاف "أيضا لا يفوتني أن أذكر أن الطابق 3 في المجمع الأمني ـ المحرق مكتوب على الباب خاص للموظفين أي أن المكتب لا يحمل عنوان مكاتب للتحقيق". وأشار في ختام تعليقه إلى أنه يعتذر "على انقطاعي وتواصلي واطلاعكم بالمستجدات بسبب مصادرة هاتفي من أفراد في جهاز الأمن الوطني".