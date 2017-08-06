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الملك يعين حفيد رئيس الوزراء محافظاً للمنطقة الجنوبية
2017-08-06 - 3:50 م
مرآة البحرين: صدر عن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ثلاثة مراسيم لسنة 2017 .
ونص المرسوم الأول على تعيين حفيد رئيس الوزراء، خليفة بن علي ال خليفة محافظا للمحافظة الجنوبية وتكون مدة تعيينه في المحافظة المذكورة اربع سنوات.
فيما نص المرسوم الثاني على تجديد تعيين نواف محمد المعاودة امينا عاما للتظلمات في وزارة الداخلية بدرجة وكيل وزارة وذلك لمدة خمس سنوات.
وجاء في المرسوم الثالث بانه يعين حمد بن عيسى بن إبراهيم ال خليفة مديرا عاما لصرح الميثاق الوطني.
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