صحيفة قطرية تقول إن السعودية استولت على جزيرتين بحرينيتين وحقل نفطي

2017-08-06 - 8:02 م

مرآة البحرين: قالت صحيفة قطرية إن المواقف التي اتخذتها البحرين تجاه قطر كانت بدافع من هيمنة السعودية على القرار البحريني، مشيرة إلى أن السعودية تضع يدها على جزيرتين بحرينيتين وحقل نفطي كبير.

وكتبت صحيفة الشرق تحت عنوان "البحرين محمية سعودية" أن الرياض "أصرت على تحديد الحدود مع البحرين وفق مصالحها مستغلّة ضعف حكومتها نتيجة الاضطرابات السياسية المتواصلة في ذلك البلد. وفي الثمانينيات وضعت الرياض يدها على جزيرتي البينة رغم أن مواطني البحرين كانوا يرتادون الجزيرتين بحرية، ولكنهم لا يستطيعون الآن بعد أن أصبحت الجزيرتان تحت الهيمنة السعودية".

وقالت الصحيفة إن السعودية ترفض وضع حقل "أبو سعفة" النفطي تحت الإدارة البحرينيّة رغم أن أغلبه يقع ضمن المياه الإقليمية للبحرين. وتصر على احتفاظها من خلال شركة أرامكو بحقّ إنتاج النفط وتصديره من ذلك الحقل.

ويبلغ إنتاج الحقل في 320 ألف برميل يوميا، تمنح السعودية البحرين قيمة نصف الإنتاج.