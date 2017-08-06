كرزكان اعتقال 3 أشقاء بينهم امرأة... وشقيقين آخرين بعد مداهمة منازلهم

2017-08-06 - 8:21 م

مرآة البحرين: تشن قوات النظام لليوم الثاني على التوالي حملة اعتقالات في منطقة كرزكان. واعتقلت، أمس السبت، 4 من عائلة واحدة كان من بينهم امرأة.

وذكرت المعلومات أن قوات مدنية اعتقلت الشقيقين حسن ومحمد مكي إلى جانب شقيقتهم زينب وزوجها أمين المنسي.

واعتقلت القوات، اليوم الأحد، الشقيقين محمد وحسن عطية بعد مداهمة منزلهم، كما سرقت مقتنيات وأجهزة.

وتعتقل البحرين أكثر من 4 آلاف مواطن لمطالبتهم بإنهاء هيمنة أسرة آل خليفة على السلطة.