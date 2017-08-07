الإفراج عن رجل دين شيعي بعد قضائه عاما في السجن لمشاركته في اعتصام الدراز

2017-08-07 - 12:05 م

مرآة البحرين: أفرجت السلطات الأمنية البحرينية (الإثنين 7 أغسطس/آب 2017) عن رجل الدين الشيعي المعتقل الشيخ علي ناجي بعد عام كامل قضاه خلف القضبان.

وأفاد ناشطون أن الشيخ علي ناجي أطلق سراحه، وهو متوجه لمنزل والده في منطقة الهملة.

واتهمت السلطات ناجي بالمشاركة في اعتصام الدراز المفتوح الذي أقيم في 20 يونيو/حزيران 2016 احتجاجاً على إسقاط جنسية الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وفضت السلطات اعتصام الدراز بالقوة في 23 مايو/أيار 2017، وراح ضحية العملية 5 شهداء وعشرات الجرحى وحوالي 300 معتقل.