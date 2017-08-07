تشييع الوجيه أحمد بن سلوم إلى مثواه الأخير

2017-08-07 - 12:09 م

مرآة البحرين: شيع مواطنون صباح اليوم (الإثنين 7 أغسطس/آب 2017) الوجيه أحمد بن سلوم (57 عاما) إلى مثواه الأخير في مقبرة الحورة بالعاصمة المنامة.

وأظهرت صور بثها ناشطون مشاركة عشرات المواطنين وعدد من المسؤولين الرسميين في التشييع.

وكان أحمد بن سلوم توفي أمس الأحد 6 أغسطس/آب 2017 بعد صراع طويل مع المرض.

وشغل بن سلوم عدداً من المناصب الرسمية والأهلية، أبرزها "محافظ المحافظة الشمالية، عضو بمجلس الشورى، رئيس لجنة المواكب الحسينية بالمنامة، ورئيس مأتم بن سلوم".