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تجميد قرار فرض رسوم على حجاج البحرين الذين سبق لهم أداء مناسك الحج
2017-08-07 - 12:14 م
مرآة البحرين: قالت عدد من أصحاب الحملات البحرينية أنهم تسلموا رسائل نصية من قبل وزارة الحج السعودية تفيد بتجميد قرار احتساب الرسوم الإضافية على الحجاج البحرينيين الذين سبق لهم أداء مناسك الحج.
وأكد أصحاب الحملات - وفقاً لصحيفة الأيام - أن قرار التجميد مؤقت، وأنه من المتوقع تنفيذه والعمل به بدءًا من العام المقبل ليصبح في 5 سنوات مرة واحدة،
ويوم أمس أفاد رئيس بعثة البحرين للحج الشيخ عدنان القطان بأن البعثة تسلمت إشعاراً من وزارة الحج السعودية يقضي بإضافة رسوم إضافية تبلغ ألفي ريال سعودي، أي مائتي دينار بحريني لكل حاج أدى المناسك سابقا خلال خمس سنوات مشيرا إلى أنه سيتم العمل بها خلال حج هذا العام، وسيكون الدفع من خلال المسار الالكتروني السعودي.
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