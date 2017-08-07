وزير الداخلية: قطر تبنت وجهة نظر الوفاق في 2011 وتجسست على الأجهزة الأمنية والعسكرية في البحرين

2017-08-07 - 12:17 م

مرآة البحرين: اتهم وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة، دولة قطر بتهديد أمن دول مجلس التعاون، وأنها تجسس على "أجهزتنا الأمنية والعسكرية، ما يهدد أمننا الوطني"، كما زعم أنها تبنت وجهة نظر الوفاق في 2011.

وفي مقابلة مطولة مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية قال الوزير أن قطر تأوي "عناصر متطرفة وإرهابية" مشيراً إلى استمرارها في التدخل في الشأن الداخلي للبحرين.

وأضاف "في الجانب الاجتماعي، أهم ما نركز عليه هو موضوع التجنيس، والتجنيس قضية تاريخية، حيث استهدفت قطر تلك العائلات التي كانت متجانسة ومتحالفة تحت حكم آل خليفة في قطر، فبدلاً من أن يكون الامتداد بين العائلات البحرينية والقطرية قوة اجتماعية حوّلت قطر هذا الشأن إلى خلاف واستهداف للهوية الوطنية، ولا شك أن عملية التجنيس واستمرار قطر في تجنيس العائلات البحرينية أمر يؤثر على أمننا الاجتماعي، كذلك قيام قطر بأعمال التجسس على أجهزتنا الأمنية والعسكرية؛ ما يهدد أمننا الوطني".

كما زعم الوزير راشد بن عبدالله آل خليفة أن قطر تبنت في 2011 "من خلال رئيس وزرائها وجهة نظر «الوفاق» والمتآمرين بهدف إسقاط النظام وإقامة دولة مرجعيتها ولاية الفقيه" على حد تعبيره.