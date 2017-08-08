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جهاز الأمن الوطني استدعى نحو 40 ناشطا جميعهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة
المجمع الأمني في المحرق الذي بات مقرا لجهاز الأمن الوطني
2017-08-08 - 1:04 ص
مرآة البحرين: ذكرت معلومات أن جهاز الأمن الوطني استدعى نحو 40 ناشطا في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين للتحقيق في الطابق الثالث بالمجمع الأمني في مدينة المحرق.
وتعرض النشطاء إلى التعذيب والتهديد بالقتل في حال لم يتخلوا عن نشاطهم، كما طلب الجهاز بشكل مباشر من النشطاء العمل لصالحه.
وأكد نشطاء بينهم ابتسام الصائغ تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
وكان المغرد يوسف الجمري آخر من تم استدعائهم للتحقيق في المجمع الأمني.
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