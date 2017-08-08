11 سبتمبر المرافعة في قضية الحقوقي نبيل رجب المتهم فيها بانتقاد حرب اليمن

2017-08-08 - 2:39 م

مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل قضية الحقوقي البارز نبيل رجب، إلى جلسة 11 سبتمبر/أيلول المقبل؛ للمرافعة مع التصريح بصورة من أقوال الشاهد الذي استمعت له يوم أمس، في قضية انتقاد حرب اليمن والحديث عن التعذيب في سجن جو.

وتتهم السلطات نبيل رجب بنشر تغريدات تضمنت ادعاءات وأكاذيب أساء من خلالها إلى الهيئات النظامية ممثلة بوزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية التابعة لها، وذلك بأن اتهمها بتعذيب السجناء وإذلالهم وحرمانهم من التعليم، وإساءة معاملتهم، والحط من كرامتهم (...) فضلاً عن قيام نبيل رجب بنشر تغريدات تضمّنت بث أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، تتعلق بالعمليات العسكرية التي تقوم بها البحرين ضمن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية للحرب على اليمن.