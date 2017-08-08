خليفة بن سلمان: الأوضاع الأمنية في البحرين عادت إلى طبيعتها
2017-08-08 - 2:41 م
مرآة البحرين: قال رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة أن الأوضاع الأمنية في "البحرين عادت إلى طبيعتها المستقرة"، وأن البحرين تخطت ما وصفه بـ "العدوان الإيراني عليها.
وأضاف في حوار مع صحيفة السياسة الكويتية "تخلصنا من أوجاعنا، وقضينا على البؤر التي كانت تعمل على زعزعة الأمن في البلاد (...) وتم عزل من كانوا يعملون على إثارة القلاقل في البلاد، أكان المغرر بهم، أو الذين يعملون على هذا الأمر بتكليف من جهات خارجية معروفة".
كما أشاد خليفة بن سلمان خلال لقائه بالدور السعودي والخليجي الداعم للبحرين قائلا "إننا مدينون لإخواننا في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون على ما قدمته لنا من مساعدة، ونتمنى ان يبقى هذا التعاون مستمرا، ويزداد في المستقبل"، مشدداً على "تفهم الإدارة الأمريكية الجديدة ومواقفها المساندة للدول العربية التي تعمل على محاربة الإرهاب" على حد قوله.
- 2017-08-08منتدى البحرين: المنامة تستغل خلافاتها مع الدوحة في توجيه اتهامات كيدية للقيادي الوفاقي المعتقل الشيخ حسن عيسى
- 2017-08-08رئيس بعثة الحج: إحالة الحملات غير المرخصة إلى النيابة
- 2017-08-0811 سبتمبر المرافعة في قضية الحقوقي نبيل رجب المتهم فيها بانتقاد حرب اليمن
- 2017-08-08جهاز الأمن الوطني استدعى نحو 40 ناشطا جميعهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة
- 2017-08-07نواب بريطانيون وجماعات حقوقية في رسالة إلى الخارجية البريطانية: الصمت بشأن قضية نبيل رجب "مروع"
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus