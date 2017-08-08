خليفة بن سلمان: الأوضاع الأمنية في البحرين عادت إلى طبيعتها

2017-08-08 - 2:41 م

مرآة البحرين: قال رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة أن الأوضاع الأمنية في "البحرين عادت إلى طبيعتها المستقرة"، وأن البحرين تخطت ما وصفه بـ "العدوان الإيراني عليها.

وأضاف في حوار مع صحيفة السياسة الكويتية "تخلصنا من أوجاعنا، وقضينا على البؤر التي كانت تعمل على زعزعة الأمن في البلاد (...) وتم عزل من كانوا يعملون على إثارة القلاقل في البلاد، أكان المغرر بهم، أو الذين يعملون على هذا الأمر بتكليف من جهات خارجية معروفة".

كما أشاد خليفة بن سلمان خلال لقائه بالدور السعودي والخليجي الداعم للبحرين قائلا "إننا مدينون لإخواننا في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون على ما قدمته لنا من مساعدة، ونتمنى ان يبقى هذا التعاون مستمرا، ويزداد في المستقبل"، مشدداً على "تفهم الإدارة الأمريكية الجديدة ومواقفها المساندة للدول العربية التي تعمل على محاربة الإرهاب" على حد قوله.