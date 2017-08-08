رئيس بعثة الحج: إحالة الحملات غير المرخصة إلى النيابة

2017-08-08 - 2:43 م

مرآة البحرين: قال رئيس بعثة الحج البحرينية الشيخ عدنان القطان أنه سيتم إحالة أي حملة غير مرخصة للنيابة العامة، داعيًا الحجاج للتسجيل في الحملات المرخصة مع الحرص على الحصول على بطاقة تصريح حج واتفاق بتفاصيل الخدمات من قبل حملة الحج التي يتم التسجيل لديها قبل المغادرة إلى الأراضي المقدسة التي وضعت من أجل ضمان حصول كل حاج على حقوقه كاملة، وسوف لن تقبل شكاوى الحجاج المسجلين لدى الحملات غير المرخصة.

وبين القطان أن «المسار الإلكتروني» يرفض دخول أي من الحملات البحرينية المخالفة لحصتها في عدد الحجاج، محذرًا أصحاب بعض الحملات غير المرخصة من الإعلان عن تنظيم حملة حج أو تسجيل حجاج لديها بشكل غير قانوني.

وأوضح أن بعثة البحرين للحج لن تقدم خدمات لأية حملة غير مرخصة، كما أنه تم الاتفاق مع السلطات السعودية على عدم منح هذه الحملات خدمات في الأراضي المقدسة.

وذكر أن بعثة البحرين تؤكد التزامها التام بالحصة المقررة لها من أعداد الحجاج كبقية بعثات الحج الخليجية، مشيرًا إلى أن افتتاح مقر البعثة البحرينية والعيادة الطبية في مكة المكرمة سيكون في 12 من أغسطس/الجاري.