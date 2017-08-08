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رويترز: البحرين تطرح مناقصة لشراء 25 ألف طن من القمح

2017-08-08 - 3:05 م

مرآة البحرين (رويترز): قال تجار أوروبيون يوم الاثنين إن مطحنة دقيق في البحرين طرحت مناقصة عالمية لشراء 25 ألف طن من القمح يمكن توريدها من أي منشأ.

وتغلق المناقصة في الثامن من أغسطس/آب على أن تظل العروض سارية حتى التاسع من الشهر نفسه.

وتطلب المناقصة نحو 15 ألف طن من القمح الصلد وعشرة آلاف طن من القمح شبه الصلد، على أن يتم الشحن في أكتوبر/تشرين الأول.

 

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