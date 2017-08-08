ثلاثة مطلوبين في القطيف يسلمون أنفسهم للسلطات السعودية

2017-08-08 - 3:12 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وزارة الداخلية السعودية يوم الاثنين إن ثلاثة سعوديين أدرجت السلطات أسماءهم على قائمة تضم 23 مطلوبا أمنيا (على خلفية قضايا سياسية) سلموا أنفسهم للجهات الأمنية في المملكة.

وورد التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية بينما تواصل قوات الأمن السعودية عملية في المنطقة الشرقية بالمملكة بهدف طرد مسلحين بينهم أسماء على القائمة التي أعلنتها في يناير/كانون الثاني 2012. ويعيش في المنطقة الكثيرون من أبناء الأقلية الشيعية بالمملكة.

وذكرت الوزارة أن الثلاثة الذين سلموا أنفسهم هم محمد عيسى اللباد ورمزي محمد جمال وعلي حسن ال زايد وقالت "سيتم أخذ مبادرتهم بتسليم أنفسهم في الاعتبار".

ومعظم المطلوبين المدرجة أسماؤهم على القائمة إما قتلوا أو اعتقلوا في السنوات القليلة الماضية. وقالت صحيفة سعودي جازيت إن ثلاثة فقط من بين الأسماء الواردة في القائمة الأصلية ما زالوا طلقاء فيما سلم ثمانية أنفسهم. وأضافت أن البقية قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن.

وتحاول قوات الأمن السعودية منذ أكثر من شهرين هزيمة مسلحين نفذوا هجمات على الشرطة في بلدة العوامية الشيعية التي يعيش فيها نحو 30 ألف شخص وتقع في المنطقة الشرقية.

وتصاعد القتال خلال الأسبوعين الماضيين عندما دخلت قوات خاصة البلدة. وفي مايو/أيار بدأت السلطات حملة لهدم الحي القديم في العوامية بهدف منع المسلحين من استخدام الشوارع الضيقة لتفادي الاعتقال.

ويقدر السكان أن ما يصل إلى 20 ألف شخص فروا إلى بلدات وقرى مجاورة. ويقول سكان إن ما يصل إلى 12 شخصا قتلوا الأسبوع الماضي وهم ثلاثة من رجال الشرطة وتسعة مدنيين.

وتشهد المنطقة التي تقع في محافظة القطيف المنتجة للنفط اضطرابات وهجمات على قوات الأمن من حين لآخر منذ احتجاجات الربيع العربي عام 2011. ويشكو السكان من ظلم في تعامل الحكومة معهم وهو ما تنفيه الرياض.