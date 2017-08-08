إيران تقول إنها اعتقلت مجموعة مرتبطة بداعش كانت تخطط لهجمات في مواقع دينية

2017-08-08 - 3:21 م

مرآة البحرين (رويترز): ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء يوم الاثنين أن قوات الأمن الإيرانية فككت مجموعة مرتبطة بتنظيم داعش كانت تخطط لشن هجمات في المواقع الدينية في البلاد وتحاول إخفاء أسلحة في أجهزة منزلية.

وقالت الوكالة إن العملية أجريت بالاشتراك مع ضباط من دولة أخرى وأن السلطات اعتقلت 27 مشتبها بهم.

وأعلنت داعش مسؤوليتها عن هجوم في يونيو/حزيران استهدف فيه مفجرون انتحاريون ومسلحون البرلمان الإيراني وضريح آية الله الخميني في طهران فقتلوا 18 شخصا.

وهددت بشن مزيد من الهجمات على الأغلبية الشيعية من سكان البلاد.

وقالت الوكالة إن ضباط وزارة المخابرات "تمكنوا من اعتقال مجموعة إرهابية ترتبط بتنظيم داعش حاولت أن تنفذ عمليات إرهابية في مدن دينية".

ونقلت الوكالة عن بيان للوزارة "الإرهابيون كانوا يحاولون إدخال (أسلحة وذخائر) إلى البلاد عن طريق إخفائها في أجهزة منزلية".

وأضافت أن السلطات ألقت القبض على عشرة أشخاص في مركز قيادة الجماعة في الخارج وعلى 17 داخل إيران. وأفاد البيان بأن خمسة من السبعة عشر كان من المقرر أن ينفذوا هجمات في إيران بدعم من الاثني عشر الباقين.

ولم يحدد البيان المواقع الدينية التي قالت إنها كانت مستهدفة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية يوم الأحد أن الحرس الثوري قتل شخصين في اشتباكات مع مجموعة من المتشددين في شمال غرب البلاد حيث يشيع حدوث تبادل لإطلاق النار مع جماعات كردية إيرانية متشددة مقرها في العراق.

وكانت إيران أعلنت في يونيو حزيران إلقاء القبض على أعضاء في جماعة مرتبطة بالدولة الإسلامية خططت للقيام بتفجيرات وهجمات انتحارية.