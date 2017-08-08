صورة وزعتها الرئاسة التركية لامير قطر الشيخ تميم بن حمد أثناء استقباله اردوغان في الدوحة، 24 تموز/يوليو 2017 (أ ف ب)

2017-08-08 - 11:38 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أعلن الجيش التركي الثلاثاء أن أنقرة والدوحة أنهتا "بنجاح" تدريبات عسكرية مشتركة وسط أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين الإمارة الصغيرة وجيرانها الخليجيين.

وأفادت هيئة الأركان العامة التركية في بيان ان "التدريبات المشتركة الهادفة إلى تطوير علاقات الصداقة والتعاون والتنسيق وقدرات القوات المسلحة التركية والقطرية على العمل معا انتهت بنجاح".

وأوضحت هيئة الاركان التركية ان التمارين تضمنت مرحلتين واحدة برية وأخرى بحرية من السبت الى الاثنين.

وتشهد منطقة الخليج أزمة دبلوماسية خطيرة منذ قررت السعودية وحلفاؤها، البحرين والإمارات ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو، لاتهام الدوحة بدعم المتطرفين الإسلاميين في المنطقة والتقارب مع إيران.

وتدافع تركيا بقوة عن قطر، حليفتها الرئيسية في منطقة الخليج. وقد عملت أنقرة والدوحة على تطوير علاقاتهما في السنوات الأخيرة، في المجالات الدبلوماسية والتجارية والعسكرية.

لكن رغم علاقاتها الخاصة مع قطر، تسعى تركيا أيضا الى الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع السعودية محاولة لعب دور الوسيط بين الأطراف المختلفة.

وقام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بجولة في الخليج أواخر تموز/يوليو في محاولة لتخفيف حدة التوتر بين قطر والدول المجاورة.