وزير التربية اعتمد البعثات الدراسية وتجدد المطالبة بالشفافية
2017-08-09 - 3:38 ص
مرآة البحرين: اعتمد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إجراءات تخصيص البعثات والمنح الدراسية للعام الدراسي 2017-2018.
وقال الوزير إن الطلبة الخريجين من المدارس الحكومية والخاصة الذين تبلغ معدلاتهم التراكمية 90% فما فوق حصلوا على البعثات والمنح الدراسية ضمن معايير التنافس المعتمدة.
وخصصت وزارة التربية 60٪ من معايير توزيع البعثات إلى مقابلة شخصية، شكى مبتعثون أنها مجرد لعبة لإعطاء البعثات للمحسوبين على الحكومة.
من جانبه دعا مدير إدارة البعثات والملحقيات الطلبة الذين تقدموا للبعثات الدراسية إلى الدخول على موقع الوزارة الالكتروني اعتباراً من يوم الخميس 10 أغسطس/ آب ولغاية الأربعاء 16 أغسطس لمعرفة البعثة أو المنحة التي حصلوا عليها.
وتطالب جمعيات أهلية منذ سنوات بالشفافية في توزيع البعثات بعد حرمان مئات المتفوقين الشيعة من حقهم في الحصول على فرص تعليمية، غير أن الحكومة تعرض عن مطالباتهم.
- 2017-08-09ملك البحرين يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت تتعلق بـ "التطورات الإقليمية"
- 2017-08-08منتدى البحرين: المنامة تستغل خلافاتها مع الدوحة في توجيه اتهامات كيدية للقيادي الوفاقي المعتقل الشيخ حسن عيسى
- 2017-08-08رئيس بعثة الحج: إحالة الحملات غير المرخصة إلى النيابة
- 2017-08-08خليفة بن سلمان: الأوضاع الأمنية في البحرين عادت إلى طبيعتها
- 2017-08-0811 سبتمبر المرافعة في قضية الحقوقي نبيل رجب المتهم فيها بانتقاد حرب اليمن
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus