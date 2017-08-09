وزير التربية اعتمد البعثات الدراسية وتجدد المطالبة بالشفافية

2017-08-09 - 3:38 ص

مرآة البحرين: اعتمد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إجراءات تخصيص البعثات والمنح الدراسية للعام الدراسي 2017-2018.

وقال الوزير إن الطلبة الخريجين من المدارس الحكومية والخاصة الذين تبلغ معدلاتهم التراكمية 90% فما فوق حصلوا على البعثات والمنح الدراسية ضمن معايير التنافس المعتمدة.

وخصصت وزارة التربية 60٪ من معايير توزيع البعثات إلى مقابلة شخصية، شكى مبتعثون أنها مجرد لعبة لإعطاء البعثات للمحسوبين على الحكومة.

من جانبه دعا مدير إدارة البعثات والملحقيات الطلبة الذين تقدموا للبعثات الدراسية إلى الدخول على موقع الوزارة الالكتروني اعتباراً من يوم الخميس 10 أغسطس/ آب ولغاية الأربعاء 16 أغسطس لمعرفة البعثة أو المنحة التي حصلوا عليها.

وتطالب جمعيات أهلية منذ سنوات بالشفافية في توزيع البعثات بعد حرمان مئات المتفوقين الشيعة من حقهم في الحصول على فرص تعليمية، غير أن الحكومة تعرض عن مطالباتهم.