2017-08-09 - 4:12 ص

مرآة البحرين: تسلم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الثلاثاء (8 أغسطس/ آب 2017) رسالة خطية من أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح "تتصل بآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا موضع الاهتمام المشترك".

وقالت وكالة أنباء البحرين إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مبعوث الأمير سلم الرسالة بحضور ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة.

وتقود الكويت وساطة لحل الأزمة التي تعصف بمجلس التعاون الخليجي منذ إعلان السعودية، الإمارات والبحرين مايو الماضي عن قطع علاقاتها مع قطر.

وقال حمد بن عيسى إن "الأحداث والمتغيرات التي تشهدها المنطقة تتطلب من الجميع وحدة الصف".