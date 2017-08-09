2017-08-09 - 11:25 ص

مرآة البحرين: كشفت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن إجمالي تكلفة تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب خلال 8 سنوات ماضية بقيمة تقدّر بـ9 ملايين دينار بحريني، وذلك خلال السنوات من 2009 وحتى العام 2016.

وأضافت بأن تكلفة تقاعد أعضاء مجلس النواب خلال الأعوام ذاتها بلغت 5,960 مليون دينار، في حين أن تكلفة تقاعد أعضاء مجلس الشورى بلغت 3,132 مليون دينار.

وأرفقت الهيئة خلال ردها على سؤال نيابي بشأن سؤاله حول مبلغ تقاعد أعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى من العام 2006 وحتى العام 2016، جدولاً أفصحت فيه عن جميع تفاصيل تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لكل سنة على حدة.

وبيّن الجدول الذي أرفقته الهيئة، الازدياد الكبير في تكلفة التقاعد في السنوات الأخيرة، فبعد أن كانت تكلفة تقاعد أعضاء مجلس النواب تبلغ 136 ألف دينار في العام 2009، ازدادت التكلفة في العام 2014 إلى 917 ألف دينار، حتى وصلت إلى 1,205 مليون دينار في العام 2015.

وفيما كانت تكلفة تقاعد أعضاء مجلس النواب تصل إلى 136 ألف دينار في العام 2009، إلا أن تكلفة أعضاء مجلس الشورى في نفس العام لم تتجاوز الـ67 ألف دينار، ولكنها ارتفعت لقرابة الضعف خلال العام الذي يليه ووصلت إلى 190 ألف دينار في العام 2010.

أما في العام 2011 فقد ارتفعت تكاليف تقاعد أعضاء المجلسين بشكل ملحوظ، فبعد أن كانت تكلفة تقاعد النواب تبلغ 327 ألف دينار في العام 2010، ارتفعت إلى 669 ألف دينار في العام 2011.

في نفس السياق، ارتفعت تكلفة تقاعد أعضاء مجلس الشورى إلى 411 ألف دينار في العام 2011، بعد أن كانت التكلفة لا تتجاوز الـ 190 ألف دينار في العام 2010.

واستمرت الزيادة في تكلفة تقاعد كلا المجلسين حتى وصلت إلى 519 ألف دينار في العام 2016 لأعضاء مجلس الشورى، و1,226 مليون دينار لأعضاء مجلس النواب.