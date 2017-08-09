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المصرف المركزي يغطي إصداراً جديداً لصكوك التأجير الإسلامية الحكومية
2017-08-09 - 11:48 ص
مرآة البحرين: أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية الإصدار رقم 144 (ISIN BH00077UV743) من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية القصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
وتبلغ قيمة الإصدار 26 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يومًا تبدأ في 10 أغسطس/آب 2017 إلى 8 فبراير/شباط 2018. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 2.52% مقارنة بسعر 2.45% للإصدار السابق بتاريخ 13 يوليو 2017، علما أنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 100%.
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