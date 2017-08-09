القيادي في الوفاق علي الأسود: مطالبنا مستمرة ولخّصتها وثيقة المنامة
2017-08-09 - 11:50 ص
مرآة البحرين: أكد القيادي في المعارضة والنائب السابق عن كتلة الوفاق النيابية علي الأسود أن العمل السياسي مستمر لتحقيق مطالب الشعب من خلال وثيقة المنامة التي قدمتها المعارضة كمشروع لإنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالبحرين.
واستنكر الأسود في تغريدات له عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر ما أسماه "توهّم السلطة بإنهاء المطالب من خلال اعتقال المطالبين بالديمقراطية ومعاقبة كل من يتحدث عن أصل المطلب بالشراكة الوطنية".
وتابع "السلطة عاجزة عن تقديم مشروع لحل سياسي وأنها تستخف بالمطالب فيما أكد على أن السلطة لن تتوقف عن مسلسل الهروب من الإستحقاق السياسي الذي يطالب به أبناء البحرين".
وأشار القيادي علي الأسود في تغريداته إلى أن السلطات "تعاني تاريخياً من فوبيا اتهام المعارضين لها بالانتماء للخارج وأن الاتهامات بدأت من روسيا ثم مصر وبعدها إيران واليوم توظف السلطة خلافها مع قطر بنفس الاتجاه" على حد قوله.
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