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الإفراج عن 4 رجال دين شيعة بعد عام من اعتقالهم على خلفية اعتصام الدراز

2017-08-09 - 12:05 م

مرآة البحرين: أفرجت السلطات الأمنية البحرينية (الأربعاء 9 أغسطس/آب 2017) عن 4 رجال دين شيعة بعد عام من اعتقالهم على خلفية اعتصام الدراز الذين تم فضه بالقوة في 23 مايو/أيار 2017.

وقال نشطاء أن السلطات أفرجت عن كل من "الشيخ منير المعتوق، السيد ياسين الموسوي، الشيخ عماد الشغلة والشيخ عزيز الخضران"، بعد انتهاء مدة محكوميتهم.

ومنذ 20 يونيو/حزيران 2016 شنت السلطات الأمنية حملة قاسية على الغالبية الشيعية بعد إسقاط جنسية آية الله الشيخ عيسى قاسم، واعتقلت عشرات رجال الدين الشيعة.

 

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