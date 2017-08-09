صحيفة محلية: السعودية استحدث نظاما يلزم حملات الحج بالتعاقد مع أحد المطابخ المتوفرة عند المسار الالكتروني

2017-08-09 - 12:11 م

مرآة البحرين: قالت صحيفة البلاد المحلية، أن السلطات المختصة بشؤون الحج في المملكة العربية السعودية استحدثت هذا العام نظاما جديدا للوجبات التي تقدمها الحملات للحجاج، بحيث يلزم هذا النظام الحملات بالتعاقد مع أحد المطابخ المتوفرة عند المسار الإلكتروني طوال فترة إقامتها في مكة المكرمة.

وقالت الصحيفة إن هذا النظام كان مطبقا في العام السابق في المشاعر فقط، إلا أنه وفي العام الجاري سيطبق طوال فترة إقامة الحملات في مكة المكرمة.

وأكدت أن النظام لم يحدد مطابخ معينة للتعاقد معها، وأن التكلفة تختلف باختلاف المطعم المتعاقد معه، إلا أنها بينت في الوقت نفسه أن تكلفة التعاقد مع تلك المطابخ بلا شك ستكون أعلى من تأمين الحملات الوجبات لأنفسها.