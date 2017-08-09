طائرة إيرانية بدون طيار تقترب من طائرة أمريكية مقاتلة

2017-08-09 - 12:19 م

مرآة البحرين (رويترز): قال مسؤول أمريكي يوم الثلاثاء إن طائرة إيرانية بدون طيار غير مسلحة اقتربت من طائرة حربية للبحرية الأمريكية حتى أصبحت على بعد 31 مترا منها أثناء استعدادها للهبوط على حاملة طائرات في الخليج.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه أنه على الرغم من توجيه نداءات متكررة عبر اللاسلكي بالابتعاد عن الطائرة الأمريكية فإن الطائرة الإيرانية "قامت بتغيير ارتفاعها بشكل غير آمن وغير احترافي" بالقرب من الطائرة الأمريكية وهي من طراز إف/إيه-18إيه.

ووصف المسؤول هذا التحرك بأنه" غير آمن وغير احترافي".

ووقوع مثل هذه الحوادث بين الولايات المتحدة وإيران أمر عادي ولكن هذه أول مرة على ما يبدو تقترب فيها طائرة إيرانية بدون طيار بهذا الشكل الخطير من مقاتلة أمريكية في الخليج.وقال المسؤول إن هذه هي المرة الثالثة عشرة التي يحدث فيها واقعة تتسم بعدم الأمان وعدم الاحترافية بين القوات البحرية الأمريكية والإيرانية في 2017.

وخفت حدة العداء المستمر بين الطرفين منذ سنوات عندما رفعت واشنطن العقوبات عن طهران العام الماضي في إطار اتفاق للحد من الطموحات النووية الإيرانية. لكن ما زالت توجد خلافات خطيرة بينهما بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية والصراعات في سوريا والعراق.

وللولايات المتحدة عدد من القواعد العسكرية في المنطقة من بينها قواعد في قطر والكويت على الطرف الآخر للخليج من إيران كما أن الأسطول الخامس الأمريكي يتخذ من البحرين قاعدة له.

وكان قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني قد حذر الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري من أنها إذا صنفت الحرس الثوري على أنه منظمة إرهابية فإن هذا التحرك قد يكون محفوفا بالمخاطر بالنسبة للقوات الأمريكية في المنطقة.