قوات التحالف بقيادة السعودية تنفي استهداف منزل أسرة في اليمن

2017-08-09 - 12:22 م

مرآة البحرين (رويترز): نفت قوات التحالف بقيادة السعودية التي تقاتل في اليمن يوم الثلاثاء استهداف منزل بعد أن قال مسؤول بقطاع الصحة إن تسعة مدنيين قتلوا في ضربة جوية.

وكان الدكتور عبد الإله العزي مدير مكتب الصحة في محافظة صعدة قال إن ثلاث نساء وستة أطفال قتلوا يوم الجمعة في غارة جوية على منزلهم.

وقالت قوات التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "نفى المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الطيار الركن تركي المالكي استهداف قوات التحالف لمنزل في منطقة محضة جنوب غرب صعدة".

وقال المالكي إن قوات التحالف تنسق مع حلفائها في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا للتحقيق في الواقعة واتهم خصمهم حركة الحوثي باستخدام المنشآت المدنية لتخزين أسلحة.

وتدخلت قوات التحالف بقيادة السعودية في الحرب الأهلية في اليمن في مارس آذار 2015 ونفذت آلاف الضربات الجوية ضد حركة الحوثي المتحالفة مع إيران.

وتقول جماعات حقوقية إن الهجمات على عيادات ومدارس وأسواق ومصانع قد تمثل جرائم حرب. وتقول الأمم المتحدة إن حرب اليمن أسقطت عشرة آلاف قتيل على الأقل.

وتنفي السعودية تعمد استهداف مدنيين.