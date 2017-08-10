ملك البحرين يستقبل مبعوثين أمريكيين لبحث أزمة قطر

2017-08-10 - 2:55 م

مرآة البحرين: استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصافرية الجنرال المتقاعد أنتوني زيني المبعوث الخاص للحكومة الأمريكية وتيموثي لندركنغ نائب مساعد وزير الخارجية لشبه الجزيرة العربية ـ مكتب شؤون الشرق الأدنى، اللذان يزوران المنطقة بهدف إيجاد حل للأزمة مع قطر.

ووفق وكالة أنباء البحرين فقد استعرض الملك مع المبعوثين الأمريكيين "العلاقات الوثيقة بين البلدين وسبل تطويرها"، كما بحث معهما "مستجدات الأحداث في المنطمة والأوضاع الإقليمية".

وفي سياق متصل التقى المبعوثان وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، حيث أشاد الأخير بـ "التعاون المثمر والممتد عبر السنوات بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبالمواقف الثابتة والجهود الطيبة التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة الإرهاب".

وكانت وكالة أنباء رويترز ذكرت نقلاً عن مسؤول بالخارجية الأمريكية أن الجنرال المتقاعد أنتوني زيني وتيموثي لندركنغ نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي سيزوران دول الخليج بهدف حل الخلاف مع قطر.