البحرين تنفي فتح مجالها الجوي للخطوط القطرية: خصصنا مسارات طوارئ إضافية فوق أعالي البحار فقط

2017-08-10 - 3:11 م

مرآة البحرين: نفت إدارة شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات ما تم نشره وتداوله من أخبار بخصوص قيام البحرين بفتح مجالها الجوي للخطوط القطرية اعتباراً من يوم أمس قائلة أن ذلك "غير صحيح ومخالف للواقع".

وأوضحت في بيان لها أن "ما تم نشره وتداوله من أخبار في هذا الخصوص غير صحيح ومخالف للواقع، حيث أن الأجواء الوطنية السيادية لمملكة البحرين مغلقة على الطائرات المملوكة والمسجلة في دولة قطر، وأن جميع الممرات الجوية فوق أعالي البحار مفتوحة للملاحة الجوية بكافة أنواعها من 11 يونيو/حزيران 2017 ولم يطرأ عليها أي تغيير".

وأضافت أنها قامت بتنفيذ "الإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون والتنسيق مع مكتب منظمة الطيران المدني الدولي الإقليمي بالقاهرة من أجل تعزير السلامة الجوية فوق المياه الدولية، والتي تضمنت تخصيص مسارات طوارئ إضافية فوق أعالي البحار في إقليم البحرين لمعلومات الطيران وهو إجراء اتخذ من قبل البحرين لضمان سلامة الحركة الجوية فوق المياه الدولية التي كلفتها منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) بإدارتها ولا يعني ذلك إطلاقا أن البحرين قد سمحت لمرور الطيران القطري فوق أجوائها السيادية".