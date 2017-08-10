السعودية: السجن 13 عاما لرجل دين شيعي بارز طالب بوقف الحرب على اليمن

2017-08-10 - 3:31 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (الثلاثاء 8 أغسطس/آب 2017) بسجن رجل الدين الشيعي البارز الشيخ حسين الراضي 13 عاماً، على خلفية خطب جمعة ألقاها، استنكر فيها الحرب على اليمن ودعا إلى وقفها، وخطب أخرى دان فيها إعدام رجل الدين الشيعي البارز الشيخ نمر النمر.

وعرف عن الشيخ الراضي (66 عاماً) آراؤه المعارضة للنظام السعودي، حيث رفض تصنيف حزب الله على لائحة الإرهاب، وندد باستخدام القوة العسكرية المفرطة ضد اليمن، كما طالب في خطب سابقة بسحب القوات السعودية من البحرين ووقف التدخل في شؤون دول الجوار.

وكان للشيخ الراضي موقفاً واضحاً من إعدام الشيخ نمر النمر، حيث اعتبر إعدامه "جريمة"، كما وصفه بـ "شيخ الشهداء" في إحدى خطب الجمعة.

يذكر أن السلطات الأمنية السعودية اعتقلت الشيخ الراضي من الشارع العام، بعد خروجه من المسجد في 21 مارس/آذار 2016، واقتادته إلى جهة غير معلومة.