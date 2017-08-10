محكمة إماراتية تدين إيرانيا بالتجسس وتقديم العون لبرنامج طهران النووي

2017-08-10 - 4:18 م

مرآة البحرين (رويترز): أوردت صحف إماراتية يوم الخميس تقارير عن إدانة القضاء لإيراني بالتجسس لصالح بلاده وتقديم العون لبرنامجها النووي مشيرة إلى أن المحكمة حكمت عليه بالسجن عشر سنوات ثم الترحيل.

وأدانت المحكمة رضا محمد حسين مظفر (48 عاما) بالتجسس والاحتيال لتهريب معدات وأجهزة يمكن أن تستخدم في برنامج إيران النووي وفق ما نقلته صحيفة (جالف ديلي) الناطقة باللغة الإنجليزية يوم الخميس عن وثائق المحكمة.

كما أوردت صحيفة الاتحاد الرسمية الناطقة باسم حكومة إمارة أبوظبي تقريرا مماثلا.

وتوصلت محكمة الاستئناف الاتحادية إلى أن مظفر مذنب بإلحاق الضرر بالعلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة جراء استيراد معدات من أمريكا وتهريبها إلى إيران في انتهاك للعقوبات الدولية التي كانت سارية المفعول حينها.

وأضافت صحيفة (جالف نيوز) أن القضية هي الأحدث في سلسلة من القضايا التي تحاكم فيها السلطات الإماراتية أشخاصا جراء التهريب أو التجسس لإيران.