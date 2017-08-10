الخطوط القطرية تقيم مسارات جوية فتحتها دول مقاطعة للدوحة

2017-08-10 - 4:22 م

مرآة البحرين (رويترز): قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية يوم الأربعاء إن شركته تقيم ما إذا كانت ستستخدم مسارات جوية قالت تقارير إعلامية إن دولا مقاطعة لقطر فتحتها هذا الأسبوع.

والناقلة الجوية المملوكة لقطر ممنوعة من استخدام المجال الجوي للسعودية والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة في إطار عقوبات اقتصادية فرضتها الدول الأربع على الدوحة في يونيو حزيران.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أكبر الباكر في مؤتمر صحفي عقد في الدوحة إن الخطوط الجوية القطرية تدرس "مرونة وفائدة" مسار واحد "قصير للغاية" في حين أن مسارا آخر قبالة السواحل المصرية "عديم الفائدة" للشركة.

ولم يفصح الباكر عن موقع المسار القصير أو متى ستقرر الشركة ما إن كانت ستستخدم المسارات.

وقال سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات العربية المتحدة في بيان يوم الأربعاء إن الطائرات المملوكة لقطر جرى السماح لها باستخدام الأجواء التي تقع فوق المياه الدولية التي تديرها دولة الإمارات.

كانت المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) قالت في الثامن من أغسطس آب إن البحرين والإمارات العربية المتحدة وافقتا على فتح جزء من مجالهما الجوي أمام الطيران القطري بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية.

وقطعت السعودية والبحرين ومصر ودولة الإمارات العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو حزيران متهمة الدوحة بدعم جماعات إسلامية متشددة، وهو ما تنفيه قطر.

وأجبر إغلاق المجالات الجوية الخطوط الجوية القطرية على استخدام مسارات أطول وأكثر تكلفة مما حفز الدوحة على دعوة المنظمة الدولية للطيران المدنى إلى التدخل.