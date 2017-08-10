داعش تهدد في تسجيل مصور بشن هجمات جديدة في إيران
2017-08-10 - 4:24 م
مرآة البحرين (رويترز): بث تنظيم داعش تسجيلا مصورا يوم الأربعاء يهدد فيه بشن هجمات جديدة في العاصمة الإيرانية طهران ويدعو فيه الشبان الإيرانيين إلى الانتفاض والجهاد في بلادهم.
وجه التهديد رجل يضع قناعا أسود ويحمل بندقية كلاشنيكوف بينما كان جالسا إلى جانب رجلين آخرين. ويحمل التسجيل المصور شعار وكالة أعماق للأنباء التابعة لداعش ويعرض لقطات لهجومين في طهران في يونيو/حزيران أعلن التنظيم المتشدد مسؤوليته عنهما.
وقال الرجل متحدث بلهجة فارسية "بنفس الطريقة التي قطعنا بها رقاب كلابكم في العراق وسوريا سنقطع رقابكم في وسط طهران".
وترى داعش التي سعت لتأسيس خلافة في أجزاء من الخليج لكنها الآن تقع تحت ضغط من جيوش وطنية ومجموعات دولية في سوريا والعراق، إيران أحد أكبر أعدائها في المنطقة.
وقتل التنظيم ما لا يقل عن 18 شخصا في هجومين أحدهما على البرلمان في طهران والآخر على ضريح آية الله الخميني في السابع من يونيو/حزيران.
وأطلق الحرس الثوري الإيراني عدة صواريخ على قواعد لداعش في سوريا في 18 يونيو/حزيران ردا على ذلك الهجوم. كما أعلن المسؤولون الإيرانيون إلقاء القبض على عشرات الأشخاص بزعم أن لهم صلات بالهجومين.
وأظهر مقطع مصور آخر متشددين يضعون أقنعة سوداء ويقولون بالعربية عبارات مناهضة للشيعة ويهددون بشن هجمات ضدهم في العراق.
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