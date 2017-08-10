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تجار أوروبيون: البحرين تشتري نحو 25 ألف طن من القمح الأسترالي
آلات تشارك في حصد القمح في أحد الحقول الاسترالية
2017-08-10 - 11:04 م
مرآة البحرين (رويترز): قال تجار أوروبيون يوم الخميس إن مشتريا في البحرين اشترى نحو 25 ألف طن قمحا من المرجح توريدها من أستراليا في مناقصة طلبت شراء نفس الكمية في الأسبوع الحالي.
وأغلقت المناقصة يوم الثلاثاء وظلت العروض سارية حتى يوم الأربعاء.
وذكر التجار أنه تم شراء نحو 15 ألف طن من القمح الصلد و10 آلاف طن من القمح شبه الصلد للشحن في أكتوبر تشرين الأول.
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