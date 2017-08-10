البحرين تتجه لاقتراض 2.5 مليار دولار

2017-08-10 - 11:36 م

مرآة البحرين (رويترز): ذكرت مصادر مطلعة على أن البحرين تتجه لاقتراض نحو ملياري ونصف المليار دولار، في صفقة لإصدار سندات.

وقالت مصادر إن الحكومة البحرينية تعاقدت مع بنوك لإصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي.

وتم تكليف كل من بي إن بي باريبا وسيتي وجي بي مورجان بترتيب الصفقة إلى جانب بنك الخليج الدولي وبنك البحرين الوطني.

ولم يرد البنك المركزي البحريني على طلب التعليق. ورفضت مجموعة سيتي التعليق. ولم تستجب المصارف الأخرى فورا لطلبات التعليق.

قالت مصادر لرويترز الشهر الماضي إن البحرين قد ترفع ديونها على الصعيد الدولي في أوائل سبتمبر / أيلول من خلال السندات التقليدية والإسلامية.

وقال مصدر مصرفي الثلاثاء إن حجم الصفقة قد يصل الى ملياري دولار أو 2.5 مليار دولار.