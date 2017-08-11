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مقتدى الصدر يقول إنه ناقش مع محمد بن سلمان ملفات اليمن والبحرين وسوريا
2017-08-11 - 11:33 ص
مرآة البحرين: قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنه ناقش خلال لقائه ولي عهد السعودية ملفات اليمن والبحرين وسوريا، وملفات أخرى كملف القدس، والعلاقات الإيرانية السعودية، وكذلك العلاقات العراقية السعودية.
وخلال مقابلة مطولة مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية قال الصدر أن النقاش بين الطرفين وصل إلى "رؤى متشابهة"، وأن الأمير محمد بن سلمان أكد له أمله في "أن يعم السلام في اليمن، والبحرين، والعراق، وهناك تطلعات جديدة للسعودية، وبشر بها بانتهاء الحرب في اليمن، وفي سوريا وكافة المنطقة".
ووصف الصدر اللقاء مع ولي عهد السعودية بـ "الصريح جداً" من الطرفين، مبدياً تفاؤله من زيارة السعودية، وأمله في "إنهاء النفس الطائفي الذي يحاك من خلف الحدود" على حد قوله.
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