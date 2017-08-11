البحرين: استمرار منع الشيعة من إقامة أكبر صلاة جمعة لهم

2017-08-11 - 1:37 م

مرآة البحرين: استمرت السلطات الأمنية البحرينية (الجمعة 11 أغسطس/آب 2017) في منع الغالبية الشيعية من إقامة أكبر صلاة جمعة لهم في جامع الإمام الصادق (ع) بالدراز التي تشهد حصاراً أمنياً منذ أكثر من عام.

وبث نشطاء صوراً في وسائل التواصل الاجتماعي عن إقامة مواطنين الصلاة فرادى في جامع الإمام الصادق، الذي كانت تقام فيه أكبر صلاة جمعة للأغلبية الشيعية في البلاد.

ومنذ منتصف العام الماضي، منعت السلطات الشيعة من إقامة صلاة الجمعة، وأسقطت الجنسية عن الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم، كما اعتقلت عشرات رجال الدين الشيعة.